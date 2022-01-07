Josef de Souza 1 yıl daha Beşiktaş forması giyecek. Brezilyalı oyuncu, Çaykur Rizespor karşısında görev yapması halinde gelecek sezonda da siyah beyazlı takımda kalacak.

Josef de Souza, 1 yıl daha Beşiktaş’ta forma giymeye hazırlanıyor.

Brezilyalı oyuncu, bu sezon 25 maç oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacaktı.

Sezonun geride kalan bölümünde 24 karşılaşmaya çıkan 32 yaşındaki orta saha, 1 maçta daha görev yapması halinde gelecek sezonda da siyah beyazlı takımda kalacak.

Souza, bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 24 maçta 3 gol attı. (NTV Spor)