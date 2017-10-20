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Spor

"Jose Sosa'nın eşi Trabzon'u terk etti" iddiası

Arjantinli futbolcu, Beşiktaş'ı ve Türkiye'yi ailevi sebeplerden dolayı terk etmişti

20 Ekim 2017 15:09

Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Arjantinli futbolcu Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'nin, özel uçakla getirildiği Trabzon'u beğenmeyerek şehirden ayrıldığı ileri sürüldü.

Daha önce Beşiktaş forması giyen ve ailesiyle aldığı ortak karar doğrultusunda Türkiye'yi terk ederek İtalya'nın Milan ekibine transfer olan Sosa'nın ailesi, Türkiye'de sorun yaşamaya devam ediyor.

FutbolArena'da yer alan habere göre Sosa'nın eşi Carolina, özel uçakla getirildiği Trabzon'u beğenmeyerek şehri terk etti.

Yıldız futbolcu Trabzonspor'a transfer olduğu dönemde bordo-mavili yönetimin ailesine İstanbul'dan ev aldığı iddia edilmişti.

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