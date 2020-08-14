Jose Sosa, İstanbul'a imzaya geliyor

Trabzonspor-Estudiantes-Fenerbahçe üçgeninde yaşanan 'Jose Sosa belirsizliği' sona eriyor. Tercihini Fenerbahçe'den yana kullanan Arjantinli yıldız, kısa süre içinde imza için İstanbul'a geliyor.

Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, sol beki Filip Novak'ı aldığı Trabzonspor'un kaptanı Sosa'yı da kadrosuna dahil etmet üzere.



Bordo-mavili kulübün devre arasından bu yana yaptığı sözleşme uzatma tekliflerine olumlu yanıt vermeyen Jose Sosa'nın sarı-lacivertli kulüp ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına anlaşma sağladığı öğrenildi.



Sosa'nın; 2002 yılında futbola başladığı ve kariyerini noktalamak istediği Estudiantes kulübünden gelen teklifi de yanıtsız bıraktığı ortaya çıktı.

Ali Koç ve Emre Belözoğlu ikna etti

Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron, "Sosa'yı geri getirmek için şartlarımızı zorluyoruz, ancak bize konuyla alâkalı hiçbir şey söylemiyor" itirafında bulundu.



Fenerbahçe ile görüşme halinde olduğu için Arjantin planlarını gelecek senelere bırakan Sosa'yı, Başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun ikna ettiği bildirildi.

Sosa'nın, Türkiye Kupası Finali sonrasında tatil için gittiği Ibiza'dan (İspanya) kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi ve sözleşme imzalaması bekleniyor.