Jose Sosa, Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe'de istenilen performansı veremeyen Jose Sosa ile yollar ayrılıyor.

Teknik direktör Vitor Pereira ile yeni bir kadro yapılanması inşa eden Fenerbahçe 'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek isimlerle ilgili kararlar verilmeye başlandı.

Sarı-lacivertlilerde sezonun sona ermesinin ardından Jose Sosa'yla yeni kontrat yapılmayacak ve yollar ayrılacak.

36 yaşındaki Jose Sosa'nın Fenerbahçe macerası en geç sezon bitimiyle sona erecek. Tecrübeli ismin futbola başladığı Estudiantes'e dönüp burada forma giydikten sonra yeşil sahalara veda etmesi bekleniyor.