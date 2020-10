Jose Sosa: Fenerbahçe beni çok istedi

Fenerbahçe’nin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, sarı-lacivertli takımda olmaktan dolayı çok gururlu olduğunu ifade ederken, Fenerbahçe'nin kendisini çok istediğini söyledi.

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa bir basın toplantısı düzenledi. Biraz karmaşık bir durumdan geldiğini belirten Sosa, “Önümüzde olan pandemiden dolayı sağlık konusunda sıkıntılıydım. Şu an gerçekten mutluyum burada olduğum için. Bir an önce sahaya dönmek için çok istekliyim” dedi.



Fenerbahçe’ye geliş süreci ile alakalı konuşan Jose Sosa, “Tabi ki Türkiye’ye birçok kez gelip gittim. Her seferinde farklı şekilde oldu. Fenerbahçe beni çok istedi. Ama ben bugüne kadar Türkiye’de hangi takıma gitsem insanlar bana iyi davrandı. Bu sefer de buradayım ve çok mutluyum” ifadelerini kullandı.



Antrenmanlarla ilgili görüş belirten Arjantinli futbolcu, “Geç katıldım biraz, bu yüzden de tam takımla antrenmanlara çıkamadım. Ama gördüğüm kadarıyla takım iyi çalışıyor. Benim için önemli olan geri döndüğümde vücudumu tanımak ve takıma kendimi empoze etmek. Uzun bir süreç ve bu süreç için akıllı bir şekilde çalışmak gerekiyor” diye konuştu.



Takımın hedefi ile alakalı açıklamalarda bulunan Sosa, “Her zaman hedef daha yükseğe ve daha iyi olmalı. Öncelikle bu başarılar soyunma odasından geçiyor. Herkes birbirine güvenmeli. Lig sonunda ne olacağını şimdiden tahmin etmek zor ama iyi bir sezon geçirmemiz lazım. Ben bireysel olarak en iyimi vereceğim. Hedefler en yüksekte olmalı” değerlendirmesini yaptı. (İHA)