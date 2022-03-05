Jose Sosa’dan şiddet açıklaması: Bu iddiaların temel amacı kaos ortamı yaratmak

Geçen gün verdiği görüntülerle çok konuşulan Jose Sosa, şiddet iddialarını yalanladı, doğum günü organizasyonu için mekanda bulunduğunu ifade etti. Arjantinli futbolcu, "Olanlardan ve kulübümüzün itibarını zedelemek için benim imajımı kullanmalarından dolayı üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Özel hayatımla alakalı detay vermek istediğim bir şey değildi. Sadece bahsi geçen gecede herhangi bir olayın yaşanmadığı anlaşılsın diye bu yazıyı yazıyorum" mesajını paylaştı.

Fenerbahçe’nin yıldız ismi Jose Sosa önceki gece Gümüşsuyu’ndaki CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’daydı. Yıldız futbolcu otelden biri erkek diğeri kadın iki arkadaşı ve Özlem Yıldız’la birlikte ayrıldı. Sosa, aracına erkek arkadaşıyla beraber bindi. Arkadaşı, otelin önünde bekleyen kadına “Sosa’nın yanına gitmeyin, siz taksiyle gidin” diye seslendi. Özlem Yıldız ise muhabirlere açıklama yapma gereği duydu, “Benim kesinlikle Sosa ile bir alakam yok, bilginiz olsun!” dedi. Öte yandan otelden elinde alkol şişesiyle çıkan Jose Sosa, muhabirleri görünce şişeyi paltosunun içine sakladı.

Geçen günlerde bir şiddet olayına karıştığı iddia edilen Jose Sosa'dan yalanlama geldi. Sosa, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Jose Sosa yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"01 Mart 2022 Salı günü yaşanan durum ile alakalı basında çıkan iddialara açıklık getirmek, bu yanlış anlaşılmadan kaynaklanan rahatsızlığı ortadan kaldırmak amacıyla ben Jose Ernesto Sosa sizlerle iletişime geçiyorum. Sizlerin de bildiği üzere bahsi geçen salı günü, kulübün verdiği karar neticesinde takım arkadaşlarım ve ben idmanımız olmadığından tüm gün izinliydim. Bu sebeple ben CVK Bosphorus Park Hoteli'nde yer alan bir doğum günü organizasyonuna katıldım. Bu kutlamadan gece yarısından önceki bir saatte kızlarımın yanına gitmek amacıyla mekândan ayrıldım. Çıkışta, basında yayınlanan videoda da görüldüğü gibi herhangi bir şiddet olayı veya şahsıma karşı herhangi olumsuz hareket görülmemektedir. Çıkan tüm iddialar ve ithamların temelinde kulübe ve şahsıma zarar vermektir.

Özellikle belirtmek isterim ki benim korumam yoktur. Bu yüzden tekrarlamak istiyorum; bu iddiaların temel amacı kaos ortamı yaratmaktı, çünkü herhangi bir şiddet olayı yoktu.

Yine de olanlardan ve kulübümüzün itibarını zedelemek için benim imajımı kullanmalarından dolayı üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Özel hayatımla alakalı detay vermek istediğim bir şey değildi. Sadece bahsi geçen gecede herhangi bir olayın yaşanmadığı anlaşılsın diye bu yazıyı yazıyorum. Saygılarımla."