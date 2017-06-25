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Spor

Jose Sosa Beşiktaş'a geri mi dönüyor?

Arjantinli oyuncu, geçen sezon başında İtalya'nın Milan kulübüne 7.5 milyon Euro karşılığında transfer oldu

25 Haziran 2017 13:36

Geçen sezon başında Beşiktaş'tan Milan'a transfer olan Arjantinli orta saha Jose Sosa'nın, siyah-beyazlı kulübe geri dönmek istediği iddia edildi.

Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; ailesiyle birlikte Türkiye'de mutlu olmadıklarını ve kendilerini güvende hissetmediklerini söyleyerek Beşiktaş'tan Milan'a 7.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Sosa'nın, siyah-beyazlı kulüp yöneticileriyle iletişime geçti.

Beşiktaşlı idarecilere "Burada mutsuzum. Geri dönmek istiyorum. Beni alır mısınız?" diye soran 32 yaşındaki Arjantinli'ye başkan Fikret Orman sıcak bakmıyor. 

Orman, Sosa’nın bu çağrısıyla ilgili yönetici arkadaşları ile yaptığı görüşmede şunları kaydetti:

“Ben dönmesine karşıyım, sıcak bakmıyorum. Ama yine de hoca ile konuşurum, onun da fikrini alırım. Sonuç olarak elimizde Talisca var. O giderse düşünülebilir. Bu ani geri dönme isteği menajer oyunu da olabilir. Fazla para koparmak için de yapıyor olabilirler. Eğer öyleyse biz de zaten bu oyuna gelmeyiz. Ama dediğim gibi yine de Şenol Hoca’nın fikrini bir alalım…”

Geçen sezon Milan formasıyla 19 resmi maça çıkan Arjantinli, 3 asiste imza attı.

 

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