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Spor

Jose Mourinho'dan Manchester United açıklaması

Kırmızı Şeytanlar, Louis van Gaal'in yönetiminde istediği noktaya gelemedi

11 Nisan 2016 01:26

Chelsea'deki görevine sezon ortasında son verildikten sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan Jose Mourinho, kamuoyuna yansıyan haberlerin aksine, Manchester United'la bir ön sözleşme imzalamadığını söyledi.

 Hürriyet’te yer alan habere göre, Mourinho'nun gelecek sezondan itibaren Manchester United'da görev alması bekleniyor. Louis van Gaal yönetiminde istediği noktaya ulaşman Kırmızı Şeytanlar'ın Hollandalı teknik adamla yola devam etmesine ihtimal bile verilmiyor.

 Sky Sports'a konuşan Mourinho, Manchester United'la anlaşma sağladığı yönündeki haberleri yalanlarken "Van Gaal benim arkadaşım. Kendisiyle birkaç yıl çalıştım. Şu an boşta olduğum için isminin bazı kulüplerle geçmesi normal ama şu an için kimseyle bir sözleşme imzaladığım yok." şeklinde konuştu.

 

Gönlü Premier Lig’de

Premier Lig'de kalmak istediğini ifade eden Mourinho "Ailem burayı çok seviyor. Ülkeyi seviyorum, futbolu seviyorum. Eğer mümkün olursa İngiltere ilk tercihim olur." dedi. Jose Mourinho'nun kariyerinde Chelsea'yle elde ettiği üç Premier Lig şampiyonluğu bulunuyor.

 

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