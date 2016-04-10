T24 LogoT24 Logo
Spor

Jose Mourinho, Suriye milli takımının teklifini reddetti

Tarihinde Dünya Kupası'nda hiç mücadele etmeyen Suriye, iç savaş nedeniyle iç saha maçlarını Umman'da oynuyor

10 Nisan 2016 16:22

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Suriye Futbol Federasyonu'nun milli takımın başına geçmesi için yaptığı teklifi geri çevirdi.

Suriye Futbol Federasyonu, Aralık ayında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ile yollarını ayıran 53 yaşındaki Mourinho'ya milli takım teknik direktörlüğü için teklif götürdü.

Menajeri Jorge Mendes, federasyonun davetine teşekkürlerini ileten deneyimli teknik adamın teklifi kabul edemeyeceğini ilettiğini açıkladı.

Kariyerinde Porto, Real Madrid, Inter ve Chelsea ile çok sayıda kupa kazanan Mourinho'nun adı son yıllarda ligde ve Avrupa'da taraftarlarının beklentilerini karşılayamayan Manchester United ile anılıyor.

 

İç saha maçları Umman'da 

 

Tarihinde Dünya Kupası'nda hiç mücadele etmeyen Suriye, iç savaş nedeniyle iç saha maçlarını Umman'da oynuyor.

ETİKETLER

jose mourinhosuriyeteknik direktörteklifmilli takımhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24