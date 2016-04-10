Jose Mourinho, Suriye milli takımının teklifini reddetti

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Suriye Futbol Federasyonu'nun milli takımın başına geçmesi için yaptığı teklifi geri çevirdi.

Suriye Futbol Federasyonu, Aralık ayında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ile yollarını ayıran 53 yaşındaki Mourinho'ya milli takım teknik direktörlüğü için teklif götürdü.

Menajeri Jorge Mendes, federasyonun davetine teşekkürlerini ileten deneyimli teknik adamın teklifi kabul edemeyeceğini ilettiğini açıkladı.

Kariyerinde Porto, Real Madrid, Inter ve Chelsea ile çok sayıda kupa kazanan Mourinho'nun adı son yıllarda ligde ve Avrupa'da taraftarlarının beklentilerini karşılayamayan Manchester United ile anılıyor.

İç saha maçları Umman'da

Tarihinde Dünya Kupası'nda hiç mücadele etmeyen Suriye, iç savaş nedeniyle iç saha maçlarını Umman'da oynuyor.