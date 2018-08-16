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Spor

Jose Mourinho'dan Başakşehir'e ziyaret

İSTANBUL,(DHA) -  Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Medipol Başakşehir'i ziyaret etti

16 Ağustos 2018 16:38

İSTANBUL,(DHA) - 

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Medipol Başakşehir\'i ziyaret etti.
UEFA Avrupa Ligi 3\'üncü Ön Eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir bu akşam saat 21:45\'te Burnley ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertli ekibin Manchester\'da kamp yaptığı otele gelen Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, teknik direktör Abdullah Avcı ile görüştü.
Mourinho, daha sonra Real Madrid\'de teknik direktörlük yaptığı dönemde birlikte çalıştığı Emmanuel Adebayor ile de sohbet etti.
(FOTOĞRAFLI)

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