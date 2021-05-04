Jose Mourinho'nun yeni adresi Roma!

Roma, gelecek sezondan itibaren Jose Mourinho'nun takımın başında olacağını açıkladı.

Roma, Portekizli teknik adamla 2024'e kadar sürecek üç yıllık sözleşme imzaladı. Mourinho, görevine 2021-2022 sezonundan önce başlayacak.

Kulüp başkanı Dan Friedkin ve başkan yardımcısı Ryan Friedkin "José Mourinho'yu AS Roma ailesine davet etmekten heyecan ve mutluluk duyuyoruz" derken, şu açıklamayı yaptılar:

"Her seviyede kupa kazanan harika bir şampiyon olan José, iddialı projemize muazzam liderlik ve deneyim sağlayacak. José'nin göreve gelmesi, kulüp genelinde uzun vadeli ve tutarlı bir kazanma kültürü oluşturmada büyük bir adım."

Mourinho, yaptığı açıklamada "Bu büyük kulübe liderlik etmem ve vizyonlarının bir parçası olmam için beni seçtikleri için Friedkin ailesine teşekkür ederim" dedi. Portekizli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Beni her zaman motive eden aynı tutku ve dürtüdür. Birlikte önümüzdeki yıllarda kazanan bir proje inşa etmek istiyoruz. Romalı hayranlarımın inanılmaz tutkusu beni işi kabul etmeye ikna etti ve gelecek sezona başlamak için sabırsızlanıyorum.

"Bu arada, Paulo Fonseca'ya en iyi dileklerimle diliyorum ve umarım medya, ancak zamanı geldiğinde daha fazla konuşacağımı takdir eder. Daje Roma!"