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Spor

Jose Mourinho Manchester United'ın başına mı geçiyor?

Tecrübeli teknik adamın Chelsea'deki görevine son verilmişti

19 Aralık 2015 22:08

Bu sezon çıktığı 16 lig maçında sadece 4 kez galibiyetle buluşan Chelsea'deki görevine son verilen teknik direktör Jose Mourinho'nun Premier League takımlarından Manchester United'ın başına geçeceği iddia edildi.

The Independent gazetesi, "Kovulan Chelsea Teknik Direktörü bundan sonra gideceği kulüp olarak Manchester United'ı hedefliyor" başlıklı haberinde, Portekizli hocanın Kırmızı Şeytanlar'a gitmeyi düşündüğünü iddia etti. Manchester United'ın sahasında Norwich City ile oynayacağı maçın, Louis van Gaal'in kaderini tayin edeceği belirtilirken, Manchester United'ın bu maçı kaybetmesinin, tecrübeli hocanın kovulmasına yol açabileceği vurgulandı.

İngiliz basına konuşan Mourinho'nun menajeri ise "Jose, Perşembe günü işine son verilmesinin ardından tatile çıkmıyor. Yorgun değil. Tatile ihtiyacı yok. Çok pozitif ve ileriye bakıyor" dedi.

 

'Abramovich imparatorluğu yeniden kuruyor'

 

The Daily Telegraph'ın, "Abramovich imparatorluğu yeniden kuruyor" başlıklı haberinde, Rus milyarderin Chelsea'nin idman sahasına gidip futbolcular ile görüştüğü belirtildi. Fildişi Sahilli yıldız Didier Drogba'nın da yeni Chelsea'de yer alabileceği iddia edildi.

Öte yandan futbolculardan takımın toparlanmasını isteyen Abramovich'in, "Jose Mourinho'nun işine son vermek istemedim" dediği vurgulandı.

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