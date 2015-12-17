Chelsea'de Jose Mourinho dönemi sona erdi

Jose Mourinho'nun Chelsea'deki teknik direktörlük görevinden alınması İngiltere'de flaş haber olarak verildi. Londra kulübünden henüz bir açıklama yapılmazken, Mourinho'nun 30 milyon sterlin tazminat alması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonu İngiltere'de şampiyon olarak kapatan Jose Mourinho'nun Chelsea'si bu sezona da şampiyonluğun en büyük adayı olarak başlamış ancak hiç beklenmedik sonuçlar almıştı.

Chelsea düşme potasında

Premier Lig'de geride kalan 16 hafta sonunda sadece 4 kez galip gelebilen 'maviler' sahadan 3 kez beraberlikle ayrılırken 9 kez de mağlup olmuştu.



Bu sonuçlar Chelsea'yi tarihinin en kötü puan tablosu fotoğraflarından biriyle karşı karşıya bırakmıştı: 16 hafta sonunda 15 puanla 16. sıra!

131.5 milyon TL tazminat

İlk 5 hafta sonunda gelen 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik kariyeri başarılarla dolu Jose Mourinho'nun kovulmasını gündeme getirse de bu güne kadar Londra kulübünün başkanı Rus milyarder Roman Abramovich'in elini kolunu bağlayan şartın Portekizli hocanın tazminatı olduğu konuşuluyordu.

Chelsea bu ayrılık sonrasında Jose Mourinho'ya 30 milyon Sterlin, yaklaşık 131.5 milyon TL tazminat ödeyecek.

Portekizli teknik adam, İngiliz Premir Lig ekiplerinden Chelsea ile yollarının ayrıldığının duyulmasından sonra akşam saatlerinde güney İngiltere'deki Cobham'da bulunan antrenman tesislerinden ayrılırken gazetecilerin görüntü almaması için yüzünü kapattı.