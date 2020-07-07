Jose Mourinho, Heung-min-Lloris kavgasını yorumladı: Çok güzeldi, beğendim

İngiltere Premier Lig'de Tottenham'ın evinde Everton'ı konuk ettiği maçın ilk yarısının sonunda saha ortasında gerginlik yaşandı. Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Son Heung-min ile Hugo Lloris birbirine girdi. Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho ise bu olayı, "Çok güzeldi, çok beğendim" şeklinde yorumladı.

Premier Lig'de 33. haftanın kapanış maçında Tottenham ile Everton karşı karşıya gelirken, Kuzey Londra ekibinde Son Heung-min ve kaleci Lloris ilk devrenin bitimiyle birbirlerinin üzerine yürüdü.

Tottenham'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlanan ilk devrenin hemen bitiminde kaleci Lloris; Son'un üzerine yürürken ikiliyi takım arkadaşları Winks ve Sissoko ayırdı.

Britanya basınında çıkan haberlerde, soyunma odasında ikili arasındaki buzların eridiği belirtildi.

Son ile Lloris'in sahadaki tartışması için yorumu sorulan Jose Mourinho ise şunları söyledi: "Çok güzeldi, çok beğendim." dedi.

Öte yandan Son'un, Fransız kalecinin topu oyuna sokmakta yavaş davranmasına tepki gösterdiği, Lloris'in de takım arkadaşına sinirlendiği kaydedildi.