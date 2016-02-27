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Spor

Jose Morinho, Arda Turan'ın peşinde

Önümüzdeki sene Manchester United'ı çalıştıracağına kesin gözüyle bakılan Morinho'nun, Arda Turan'ı istediği iddia edildi

27 Şubat 2016 13:00

Gelecek sezon Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ı çalıştırmasına kesin gözüyle bakılan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Morinho'nun, Barcelona'nın yıldızı Arda Turan'ı kadrosunda görmek istediği iddia edildi. 

İspanya'nın en popüler spor dergilerinden Don Balon'un haberine göre,  milli futbolcu Arda Turan ile ilgili flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Dergide, Morinho'nun, Barcelonalı yıldız Arda Turan'ı gelecek sene Manchester United'a görmek istediği belirtildi. İngiliz ekibi Manchester United'ın 400 milyon Euro'luk bir transfer bütçesini Morinho'ya vermeye hazır olduğu da yazıldı.

Portekizli teknik adamın, Manchester United CEO’su Ed Woodward ile yaptığı görüşmede, Barcelona'nın yıldızları Marc Bartra ile Ivan Rakitic’in de bulunduğu transfer listesini sunduğu ileri sürüldü. Mourinho'nun resmi imzayı atmasının ardından Arda Turan ile ilgili girişimlere başlanacağı da vurgulandı.

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