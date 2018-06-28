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Spor

Jorginho, Napoli'de transfer rekoru kıracak

İSTANBUL,(DHA) Napoli'de sergilediği başarılı performansla dev kulüplerin dikkatini çeken Jorginho, Premier Lig'e gidiyor

28 Haziran 2018 13:09

İSTANBUL,(DHA)

Napoli\'de sergilediği başarılı performansla dev kulüplerin dikkatini çeken Jorginho, Premier Lig\'e gidiyor. Brezilyalı yıldız ile yakından ilgilenen İngiliz devi Manchester City, Jorginho için kesenin ağzını açtı.
İtalyan gazetesi Corriere dello Sport\'ta yer alan habere göre, 26 yaşındaki yıldızı renklerine katmak isteyen Manchester City, Napoli ile görüşmelere başlayarak ilk teklifini sundu.
NAPOLİ İÇİN REKOR OLACAK
Jorginho için İtalyan ekibine 53-55 milyon Euro arasında bir teklif yapan Manchester City\'nin Brezilyalı yıldızı bu rakamlara transfer etmesi halinde Napoli için bu transfer ücreti kulüp rekoru olacak. 
Kulübünün İngiliz deviyle görüşmelerini yakından takip eden Jorginho, Manchester\'a gitmek için haber bekliyor. Geçtiğimiz sezon Serie A\'da 33 karşılaşmada forma giyen Brezilyalı yıldız, takımına 2 gol 4 asistlik katkı sağladı.

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