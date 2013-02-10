Joost Lagendijk: AB dışında alternatifiniz yok

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu eski Eşbaşkanı Joost Lagendijk, “Türkiye’nin bence AB üyeliği dışında bir rolü ve alternatifi yok, demokratik değerlerden bahsediyorsak Türkiye’nin tek çözümü AB olacaktır” dedi.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nca Abant’ta düzenlenen 28. Abant Platformu’nun “AB Müzakere Süreci-Gelinen Noktalar” başlıklı ikinci oturumunda konuşan Lagendijk, Türkiye’nin iç sorunları nedeniyle 2013 yılında Avrupa müzakere süreci ile ilgilenemeyeceğini öne sürerek, şöyle devam etti:

“2014’ün ikinci döneminde yeni Türk hükümeti ve yeni başbakan için yeniden Avrupa Birliği müzakere sürecini göreceğiz. Biz bu müzakere sürecini yavaş yavaş ilerleme şeklinde devam ettirmeliyiz. Ne tür bir Avrupa Birliği’nden bahsediyoruz, geleceğe dönük olarak. AB’de bir Avro Birliği var. İngiltere bunun parçası olmak istemiyor. İsveç de aynı şekilde istemiyor. Danimarka’da belki Avro Birliği’nden ayrılabilir. Başka ülkelerin de bu fikirleri tam olarak oturmuş değil. AB’de beraber olma süreci devam etmek durumunda ama belki organizasyonun şekli değişebilir.’’

AB’deki organizasyon değişikliği ile Türkiye’nin üyeliği konusunda farklı bir alternatif ortaya çıkabileceğine dikkati çeken Lagendijk, “Türkiye için ilginç bir alternatif ortaya çıkabilir ve belki İngiltere gibi bir yol seçebilir. Hem ihtiyaçları hem fikirleri çerçevesinde hangi egemenlik haklarını AB’ye vermek istiyor noktasında fikirler olabilir. Türkiye için ayrıcalıklı üyelikten bahsetmiyoruz. İngiltere gibi bir yaklaşımdan bahsediyoruz” dedi.

Türkiye’nin AB üyeliği konusunda olumlu görüşten yana olduğunu söyleyen Lagendijk, Türkiye’nin AB üyeliği hakkında olumsuz bir resim olmadığını belirtti.