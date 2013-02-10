T24 LogoT24 Logo
Gündem

Joost Lagendijk: AB dışında alternatifiniz yok

Demokratik değerler söz konusu olduğunda Türkiye’nin AB’den başka alternatifi olmadığını söyleyen Joost Lagendijk: AB üyeliği konusunda olumsuz bir resim yok

10 Şubat 2013 10:52

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu eski Eşbaşkanı Joost Lagendijk, “Türkiye’nin bence AB üyeliği dışında bir rolü ve alternatifi yok, demokratik değerlerden bahsediyorsak Türkiye’nin tek çözümü AB olacaktır” dedi.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nca Abant’ta düzenlenen 28. Abant Platformu’nun “AB Müzakere Süreci-Gelinen Noktalar” başlıklı ikinci oturumunda konuşan Lagendijk, Türkiye’nin iç sorunları nedeniyle 2013 yılında Avrupa müzakere süreci ile ilgilenemeyeceğini öne sürerek, şöyle devam etti:

“2014’ün ikinci döneminde yeni Türk hükümeti ve yeni başbakan için yeniden Avrupa Birliği müzakere sürecini göreceğiz. Biz bu müzakere sürecini yavaş yavaş ilerleme şeklinde devam ettirmeliyiz. Ne tür bir Avrupa Birliği’nden bahsediyoruz, geleceğe dönük olarak. AB’de bir Avro Birliği var. İngiltere bunun parçası olmak istemiyor. İsveç de aynı şekilde istemiyor. Danimarka’da belki Avro Birliği’nden ayrılabilir. Başka ülkelerin de bu fikirleri tam olarak oturmuş değil. AB’de beraber olma süreci devam etmek durumunda ama belki organizasyonun şekli değişebilir.’’

AB’deki organizasyon değişikliği ile Türkiye’nin üyeliği konusunda farklı bir alternatif ortaya çıkabileceğine dikkati çeken Lagendijk, “Türkiye için ilginç bir alternatif ortaya çıkabilir ve belki İngiltere gibi bir yol seçebilir. Hem ihtiyaçları hem fikirleri çerçevesinde hangi egemenlik haklarını AB’ye vermek istiyor noktasında fikirler olabilir. Türkiye için ayrıcalıklı üyelikten bahsetmiyoruz. İngiltere gibi bir yaklaşımdan bahsediyoruz” dedi.

Türkiye’nin AB üyeliği konusunda olumlu görüşten yana olduğunu söyleyen Lagendijk, Türkiye’nin AB üyeliği hakkında olumsuz bir resim olmadığını belirtti.

ETİKETLER

Joost Lagendijkab

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24