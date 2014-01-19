T24 LogoT24 Logo
Magazin

Jonny Deep ile Amber Heard nişanlandı!

'Tutku günlükleri' filminde tanışan Deep ve Heard'ın çok mutlu oldukları ve önümüzdeki günlerde evlenecekleri belirtiliyor

19 Ocak 2014 15:37

Oyuncu Johhny Depp'in, uğruna 2 çocuğunun annesini Vannessa Paradis'ten ayrıldığı oyuncu sevgilisi Amber Heard ile nişanlandığı öğrenildi.

Sevgilisine bir süre önce evlenme teklifi eden ve olumlu yanıt alan Depp'in oldukça heyecanlı olduğu söyleniyor.

People'a konuşan çifte yakın bir kaynak, ikilinin çok mutlu olduğunu ve yakın zamanda evleneceklerini ifade etti.

Johnny Depp 50, sevgilisi oyuncu Amber Heard 27 yaşında. İkili, başrollerini paylaştıkları 'tutku Günlükleri' filminde tanışmış ve aşık olmuştu. Depp, aşık olduğu Herad için iki çocuğunun annesi Vanessa Paradis'i terk etti.

Amber Herad, 2012 yılında biseksüel olduğunu açıklamıştı.

 

ETİKETLER

Johhny DeppVannessa ParadisoyuncuAmber Heardnişanlandıtutku günlükleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24