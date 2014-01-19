Jonny Deep ile Amber Heard nişanlandı!

Oyuncu Johhny Depp'in, uğruna 2 çocuğunun annesini Vannessa Paradis'ten ayrıldığı oyuncu sevgilisi Amber Heard ile nişanlandığı öğrenildi.

Sevgilisine bir süre önce evlenme teklifi eden ve olumlu yanıt alan Depp'in oldukça heyecanlı olduğu söyleniyor.

People'a konuşan çifte yakın bir kaynak, ikilinin çok mutlu olduğunu ve yakın zamanda evleneceklerini ifade etti.

Johnny Depp 50, sevgilisi oyuncu Amber Heard 27 yaşında. İkili, başrollerini paylaştıkları 'tutku Günlükleri' filminde tanışmış ve aşık olmuştu. Depp, aşık olduğu Herad için iki çocuğunun annesi Vanessa Paradis'i terk etti.

Amber Herad, 2012 yılında biseksüel olduğunu açıklamıştı.