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Jon Bon Jovi'nin kızı hastaneye kaldırıldı

Jon Bon Jovi'nin 19 yaşındaki kızı okul yurdunda aldığı yüksek doz eroin yüzünden hastanelik oldu

15 Kasım 2012 10:26

Amerikalı rock yıldızı Jon Bon Jovi'nin 19 yaşındaki kızı, yüksek dozda eroinden hastaneye kaldırıldı.

New York eyalatinde bulunan Hamilton Koleji'nin yurduna bu sabah genç bir kadın ve yanındaki kişinin yüksek dozda eroin aldığı haberiyle ambulans gönderildi.

Kirkland polisi, gencin Bon Jovi'nin kızı Stephanie Bongiovi yanındaki kişinin ise Ian Grant olduğunu bildirdi.

Stephanie Bongiovi'nin, adı açıklanmayan bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Bongiovi ve 21 yaşındaki Ian Grant'in, uyuşturucu bulundurmaktan suçlandıkları ve daha sonra mahkeme çıkarılacakları kaydedildi.

Bon Jovi'nin temsilcisi ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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