-JON BON JOVİ İSTANBUL'A GELDİ İSTANBUL (A.A) - 07.07.2011 - Efsanevi rock grubu Bon Jovi'nin solisti Jon Bon Jovi, grubun ''Greatest Hits Tour'' kapsamında İstanbul'da yarın vereceği konser için Türkiye'ye geldi. Özel bir uçakla 18.00'de Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na inen Jon Bon Jovi, apronda uçaktan inerken hayranlarını selamladı. Daha sonra Genel Havacılık Terminali'ne giren Jon Bon Jovi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından terminal çıkışında kendisini bekleyen hayranlarının arasından geçerek özel bir araçla alandan ayrıldı. Geçen kasım ayında yayınladıkları ''Bon Jovi Greatest Hits'' albümüyle dünya çapında bir numara olan grup, ''Greatest Hits Tour'' kapsamında yarın İstanbul'da Türk Telekom Arena'da konser verecek. 18 yıl sonra yarın yeniden hayranları ile buluşacak olan Bon Jovi'nin konseri öncesinde Redd ve Şebnem Ferah sahne alacak. Purple Concert organizasyonuyla gerçekleşen ve fiyatları 75 ile 550 lira arasında değişen konserin biletleri, Biletix üzerinden satılıyor. Grup, aynı tur kapsamında Türkiye'nin yanı sıra Amerika, Kanada ve Avrupa'da bazı ülkelerde konserler verecek. Grammy ödüllü grup, dünya çapında 125 milyon albüm satışı gerçekleştirdi. 50'den fazla yerde 2 bin 700 konser vererek 35 milyonun üzerinde seyirciye ulaşan Bon Jovi, 2006 yılında İngiltere'de UK Music Hall of Fame tarafından onurlandırıldı. Grup, İngiliz Q dergisinin 2004 yılında hazırladığı ''Tüm Zamanların En Büyük 50 Grubu'' sıralamasında 14. sırada yer aldı. Grup, 2004 yılında Amerikan Müzik Ödülleri'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü, 2005 yılında ise Dünya Müzik Ödülleri'nde tüm dünyada 100 milyonu aşan albüm satışları nedeniyle Elmas Ödülü aldı.