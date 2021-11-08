Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar: Turizmde bu yıl fiyat artışı, sezonda yüzde 60’ları bulacak gibi görünüyor

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, döviz kurundaki artış ve yükselen maliyetlerin yanı sıra yabancı ziyaretçi sayısında beklenen güçlü artış ile önümüzdeki sezonda iç turizmde yüzde 50-60 fiyat artışı yaşanabileceğini söyledi.

Jolly'nin erken rezervasyon kampanyası ile ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Vardar, yeni dönemde oluşacak güçlü turizm hareketinde en büyük ilgiyi görecek ülkelerden birinin Türkiye olacağını belirterek, bu nedenle yaz sezonunda yerli turistler için Türkiye'deki otellerde yer bulmanın oldukça zor olacağını, bunun da fiyatlara yansıyacağını söyledi.

"Kasım ayı itibarıyla bile erken rezervasyon fiyatları geçen yıla göre yüzde 20-25 yukarıda"

Bu yıl Kasım ayı itibarıyla bile erken rezervasyon fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 20-25 yukarıda olduğuna işaret eden Vardar, "Bu fiyat artışı sezonda yüzde 50-60’ları bulacak gibi görünüyor. Erken rezervasyon dönemini fiyat ve yer bulma avantajı olarak da değerlendirmek gerekiyor" dedi.