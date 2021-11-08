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Ekonomi

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar: Turizmde bu yıl fiyat artışı, sezonda yüzde 60’ları bulacak gibi görünüyor

"Türkiye yeni dönemde oluşacak güçlü turizm hareketinde en büyük ilgiyi görecek ülkelerden biri"

08 Kasım 2021 19:51

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, döviz kurundaki artış ve yükselen maliyetlerin yanı sıra yabancı ziyaretçi sayısında beklenen güçlü artış ile önümüzdeki sezonda iç turizmde yüzde 50-60 fiyat artışı yaşanabileceğini söyledi.

"Kasım ayı itibarıyla bile erken rezervasyon fiyatları geçen yıla göre yüzde 20-25 yukarıda"

Bu yıl Kasım ayı itibarıyla bile erken rezervasyon fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 20-25 yukarıda olduğuna işaret eden Vardar, "Bu fiyat artışı sezonda yüzde 50-60’ları bulacak gibi görünüyor. Erken rezervasyon dönemini fiyat ve yer bulma avantajı olarak da değerlendirmek gerekiyor" dedi.

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