Jolly Tur: Turizmde talep çok yüksek, fiyatlar yüzde 60 artacak

Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Yurt dışından talebin çok fazla olması nedeniyle 2019'da fiyatlar artacağını, belirterek "Şu anda erken rezervasyonlarda Ege'de yüzde 35, Akdeniz'de yüzde 45 artış var" açıklamasında bulundu.

Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, 2019 sezonuna yönelik yaptığı açıklamada, yurt dışından talebin çok yüksek olduğunu bunun fiyatları yukarı çekeceğini söyledi.

"Ege'de yüzde 35, Akdeniz'de yüzde 45 artış var"

Reuters'ın haberine göre, turizm sektörünün görünümü ve şirketin 2019 hedeflerine ilişkin düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Vardar, "Yurt dışı talep çok fazla olduğu için 2019'da fiyatlar çok artacak, bunun yansımalarını iç pazarda göreceğiz; fiyatlarda şu anda erken rezervasyonlarda Ege'de yüzde 35, Akdeniz'de yüzde 45 artış var, fiyat artışları yüzde 60'ları bulabilir" ifadelerini kullandı.

Özellikle Almanya, Hollanda, Polonya ve İngiltere'den çok ciddi turist artışı beklendiğini kaydeden Vardar, Rus turist sayısının ise stabil kalacağını ifade etti. Vardar ayrıca, daha önce oteller tarafından iç pazara yüzde 20 kapasite ayrılırken bunun dışarıdan gelen talebe bağlı olarak yüzde 15'e düşeceğini söyledi.