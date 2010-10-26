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Dünya

JOLIE'NİN ZİYARETİ MÜLTECİLERE ŞANS GETİRDİ SARAYBOSNA (A.A) ? 26.10.2010

26 Ekim 2010 20:32

-JOLIE'NİN ZİYARETİ MÜLTECİLERE ŞANS GETİRDİ SARAYBOSNA (A.A) – 26.10.2010 - Bosna-Hersek'e Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iyi niyet elçisi olarak 5 Nisanda gelen Amerikalı ünlü sinema oyuncusu Angelina Jolie'nin ziyaret ettiği mülteci kampındaki 14 aile için, ABD'nin 500 bin dolarlık desteğiyle konut yapılacak. Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin Mültecilerden Sorumlu Bakanı Omer Brankoviç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Angelina Jolie'nin, nisan ayında Vişegrad yakınlarındaki Rogatitsa'da ziyaret ettiği mülteci kampında yaşayanların hayat koşullarının düzeltilmesi için ABD hükümeti nezdinde girişimde bulunduğunu söyledi. Jolie'nin bu girişimleri sonucu Rogatitsa'daki kampta yaşayan 14 aile için yeni konut inşa edileceğini belirten Brankoviç, toplam 620 bin dolar maliyetindeki projenin, 500 bin dolarını ABD'nin karşıladığını kaydetti. Brankoviç, Rogatitsa'da inşa edilecek dairelere, mültecilerin 2011 yılının sonlarına doğru taşınacaklarını açıkladı. ''Bu projenin hayata geçirilmesi, Angelina Jolie'nin ülkemizi ziyaretinden sonra başladı'' diyen Omer Brankoviç, ünlü oyuncuya yaptıklarından dolayı çok teşekkür ettiğini ve bölgedeki mültecilerin ünlü oyuncuya büyük hayranlık duyduklarını kaydetti. Kampta yaşayan ve kendisine ev yapılacak olan 77 yaşındaki mülteci Lana Babiç, ''Artık ısınacağım ve rahatça banyo yapabileceğim bir evimin olacağına inanamıyorum. Bizi ziyaret eden ve kötü yaşam koşullarımıza üzüldüğünü söyleyen o güzel kızı hatırlıyorum. Bize yardım edeceğine söz vermişti. Sözünü yerine getirdiği için çok teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu. Bu arada, Vişegrad yakınlarındaki Rogatitsa'daki mülteci kampında yaşayanların önemli kısmı Sırp ailelerden oluşuyor. Angelina Jolie'nin nisan ayında Vişegrad'ın yanı sıra ziyaret ettiği Gorajde kenti yakınlarındaki mülteci kamplarında ise Boşnak aileler yaşıyor.

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