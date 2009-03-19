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Jolie'nin son filmine İngiltere'den yasak

Angelina Jolie’nin oynadığı “Wanted” filminin reklamları “şiddeti yücelttiği” gerekçesiyle İngiltere’de yasaklandı.

19 Mart 2009 02:00

Angelina Jolie’nin başrolünde oynadığı “Wanted” filminin televizyon reklamları “şiddeti yücelttiği” gerekçesiyle İngiltere’de yasaklandı.

İngiliz Reklam Standartları Kurumu, Jolie’nin izleyicilere doğru silahını ateşlerken görüldüğü ve kovalamaca sahneleri bulunan reklamın, televizyonda yayınlanmasının uygun olmadığına karar verdi. Kurum, reklamın, 'silah kullanmayı seksi ve çekici bir şey gibi gösterdiğini” belirtti. Filmin yapımcısı olan Universal Pictures ise, filmin bir fantezi dünyasında geçtiğini ve izleyicilerin filmde gördüklerini gerçek hayattan ayırabileceğini savundu.

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