Jolie’den şok itiraf!

Bugüne kadar hep “Brad ile eşi Jennifer Aniston’dan ayrıldıktan sonra birlikte olduk” diye açıklama yapan Jolie, ilk kez aralarındaki ilişkinin ünlü aktör evliyken başladığını itiraf etti.



Jolie, Pitt ile Aniston’un evliliklerinin bitmesinin en büyük nedeninin, çiftin çocuk sahibi olma konusunda yaşadıkları anlaşmazlıktan kaynaklandığını öne sürmüş ve “Brad, baba olmak için can atıyordu;ama çocuk sahibi olamadıkça da duygusal fırtınalar yaşıyordu. Bana iç dünyasını anlattığında onun acılarının dinmesi için yardımcı oluyordum. Biz yalnızca dostuz” diye konuşmuştu.



