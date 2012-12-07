Angelina Jolie ve Brad Pitt çifti 7 yıl sonra evleniyor!

Yedi yıldır birlikte olan Hollywood'un iki yıldız çifti Angelina Jolie (37) ve Brad Pitt (48) evleniyor. Çift, düğün tarihleri hakkında henüz bilgi vermedi.

In Touch magazin dergisinin haberine göre, altı çocuk sahibi Jolie ve Pitt çifti, nikah yüzüklerini aldı. 27 Kasım'da Jolie'nin stilisti, Neil Lane adlı mücevherciden çiftin nikah yüzüklerini teslim aldığı belirtildi.

Pitt, son filmi 'Killing Me Softly'nin New York galasında çocukların evlenmelerini çok istediğini açıklamıştı.

Pitt, "Çocuklar çok ısrar ediyor. Artık zamanın geldiğini hissediyorum" demişti.

Jolie ve Pitt'in, bu yılın başında, Ağustos ayında evleneceklerine dair haberler de yapılmıştı.

2005 tarihli 'Mr. & Mrs. Smith' filminin çekimlerinde ilişkileri başlayan çiftin, Maddox (11), Pax (8), Zahara (7), Shiloh (6) ile Knox ve Vivienne (4) adlı altı çocuğu bulunuyor.