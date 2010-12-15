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Yaşam

JOLIE VE PITT "HİNT DÜĞÜNÜYLE" EVLENİYOR YENİ DELHİ (A.A)

15 Aralık 2010 15:54

-JOLIE VE PITT "HİNT DÜĞÜNÜYLE" EVLENİYOR YENİ DELHİ (A.A) - 15.12.2010 - Hollywood'un en gözde çiftlerinden Angelina Jolie ve Brad Pitt'in, 2011 yılının başında Hindistan'ın Codpur kentinde Hint düğünüyle evlenmeye hazırlandığı bildirildi.  The Times of India gazetesinde çıkan bir habere göre ünlü çift, 84 yaşındaki guruları Ram Lal Siyag'ın yöneteceği törende, Hindistan geleneklerinin öngördüğü gibi kutsal ateş etrafında da dönecek.   Ram Lal Siyag, konuya ilişkin açıklama yapmayı reddederken, diğer bazı kaynakların, törenin hazırlıklarının "çok ilerlediğini" söyledi.  Now adlı magazin dergisi de, ünlü sinema yıldızları Jolie ve Pitt'in, ilk önce Los Angeles'ta evlilik lisansı alacağı, daha sonra soyadlarını resmen "Jolie-Pitt" olarak değiştireceklerini yazdı. Çift, evlenecekleri haberlerini doğrulamadı ancak yalanlamadı da. İkilinin evleneceği yönündeki söylentiler, daha önce de sık sık magazin basınında yer almıştı.  

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