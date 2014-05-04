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Kültür-Sanat

Jolie ve Pitt 10 yıl sonra aynı filmde

Angelina Jolie ve Brad Pitt, yeniden bir yapımda birlikte yer alacaklar

04 Mayıs 2014 15:32

Hollywood’un gözde çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt, 10 yıl aradan sonra tekrar aynı filmde birlikte çalışacak.    

Angelina Jolie ve Brad Pitt, en son 2005 yılında birlikte rol aldıkları Mr. And Mrs. Smith filminin ardından yeniden bir yapımda birlikte yer alacaklar.

Angelina Jolie’nin kaleme aldığı bir senaryodan yola çıkan filmde, ikilinin birlikte rol alması ya da birinin yapım sürecine destek vermesi bekleniyor.

Jolie ve Pitt çiftinin 10 yıl önce rol aldıkları aksiyon-komedi filmi 500 milyon dolar gişe yapmıştı. Film setinde tanışan çift, beraberliklerine bu filmle başlamıştı.

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