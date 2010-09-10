Jolie, hostesle mi aldatıldı

T24 - Magazin dünyası, Brad Pitt ile birlikte olduğunu söyleyen bir Fransız hostesin iddialarını tartışıyor



Amerikan Star dergisinin bu haftaki kapağında yer alan haberde, özel jetleri olan bir havayolu firmasında çalışan Fransız hostes Racine’in ABD-Fransa uçuşu sırasında Brad Pitt ile ilişkiye girdiği yönündeki iddialara yer verildi. 22 yaşındaki Fransız hostesin iddiasına göre Brad Pitt, Angelina Jolie’nin Birleşmiş Milletler iyi niyet elçisi olarak dünyadaki afet bölgelerini ziyaret etmesini fırsat bilerek çıktığı bir yolculuk sırasında kendisiyle kaçamak yaptı. Daha önce de ünlü ve evli erkeklerle birlikte olduğunu söyleyen Racine, bu erkeklerden ikisinin Angelina Jolie’nin eski sevgilileri olduğunu da iddia etti. Racine, evli erkeklerin yasak ilişki sırasında çok utangaçlaştığını, bunun da kendisine haz verdiğini söyledi.