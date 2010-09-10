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Magazin

Jolie, hostesle mi aldatıldı

Magazin dünyası, Brad Pitt ile birlikte olduğunu söyleyen bir Fransız hostesin iddialarını tartışıyor

10 Eylül 2010 03:00

T24 - Magazin dünyası, Brad Pitt ile birlikte olduğunu söyleyen bir Fransız hostesin iddialarını tartışıyor


Amerikan Star dergisinin bu haftaki kapağında yer alan haberde, özel jetleri olan bir havayolu firmasında çalışan Fransız hostes Racine’in ABD-Fransa uçuşu sırasında Brad Pitt ile ilişkiye girdiği yönündeki iddialara yer verildi. 22 yaşındaki Fransız hostesin iddiasına göre Brad Pitt, Angelina Jolie’nin Birleşmiş Milletler iyi niyet elçisi olarak dünyadaki afet bölgelerini ziyaret etmesini fırsat bilerek çıktığı bir yolculuk sırasında kendisiyle kaçamak yaptı. Daha önce de ünlü ve evli erkeklerle birlikte olduğunu söyleyen Racine, bu erkeklerden ikisinin Angelina Jolie’nin eski sevgilileri olduğunu da iddia etti. Racine, evli erkeklerin yasak ilişki sırasında çok utangaçlaştığını, bunun da kendisine haz verdiğini söyledi.

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