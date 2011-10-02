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Yaşam

Jokeysiz 5 tur attı!

Konya Geleneksel Mahalli At Yarışları'nda yapılan Türkiye Jokey Kulüpleri Kupası koşusunda jokeyi

02 Ekim 2011 03:00

T24 - Konya Geleneksel Mahalli At Yarışları'nda yapılan Türkiye Jokey Kulüpleri Kupası koşusunda jokeyi bayılarak üzerinden düşen at, 1600 metrelik tek turluk yarışı tamamladıktan sonra, pistte 5 tur daha attı.

Konya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Konya Yarış Atı Sahipleri Derneği ile Konya Rahvan Atları Binicilik ve Yarışçılık Kulübü tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Geleneksel Mahalli At Yarışları, Konya Hipodromu'nda gerçekleştirildi.

Safkan, Arap ve İngiliz atlarının koştuğu yarışlar, ilgiyle izlendi.

İlk gün 4 koşunun gerçekleştiği yarışlarda, 1800 metre Valilik Kupası'nı Ethem Bakırcı'nın ''Erhan Han'' isimli atı, 1600 metre Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası'nı Enis Badışoğlu'nun ''Fırat Fırtınası'' isimli atı, 1800 metre Garnizon Komutanlığı Kupası'nı ise Salih Gökçe'nin ''Jackbot'' isimli atı kazandı.

Garnizon Komutanlığı Kupası koşusu sırasında, bazı kişilerin yarış pistine girmesi üzerine huysuzlanan ''Silent King'' isimli atın jokeyi Ümit Bilen, attan düştü.

Sağlık görevlileri tarafından pistte ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Bilen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Jokeysiz 5 tur attı

Günün son yarışı 1600 metre Türkiye Jokey Kulüpleri Kupası'nda ise Enis Badışoğlu'nun ''Oğlum Sergen'' isimli atı birinci oldu.

Bu yarışta Levent Makarnacı'ya ait ''Süveydiye'' isimli 9 numaralı atın jokeyi Kenan Makarnacı, bayılarak attan düştü. Yarışı bırakmayarak koşusunu sürdüren ''Süveydiye'', 1600 metrelik tek turluk yarışı tamamladıktan sonra, pistte 5 tur daha attı.  Makarnacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sahipleri tarafından plastik boru vurularak ve kum atılarak durdurulmaya çalışan at, yorulunca ahırına gitti.

Yarışlarda dereceye girenlere, kupa ve para ödülleri verildi.



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