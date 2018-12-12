Jokeyini düşürdü, yarışı en önde bitirdi

Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesindeki hipodromda koşulan 1800 metrelik yarışta jokeyi Onur Öztürk\'ü düşüren \'Bullet Proof\' isimli at, jokey olmadan yarışı önde bitirdi. Kurallar gereği jokeysiz atın birinciliği sayılmazken, Adem Şen \'Yeşilli Bey\' isimli at ile yarışı birinci bitirdi.

Dün, Kartepe Hipodromu\'nda kum zeminde gerçekleşen 1800 metre yarışı ilginç anlara sahne oldu. 10 atın start aldığı yarışta 3 numaralı \'Bullet Proof\' jokeyi Onur Öztürk\'ü yarışın hemen başında düşürdü. Öztürk düştükten sonra ayağa kalkarken \'Bullet Proof\' jokeyi olmadan koşuya devam etti. \'Bullet Proof\' yarışı önde tamamlarken, kurallar gereği jokeysiz bir şekilde yarışı tamamlayan atın birinciliği geçersiz sayıldı. \'Yeşilli Bey\' isimli atıyla Adem Şen yarışı birinci olarak tamamladı.

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