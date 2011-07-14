-JOKEY TURNUVASI'NI AKIN SÖZEN KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 13.07.2011 - 3. Uluslararası Jokey Turnuvası'nı Akın Sözen kazandı. Veliefendi Hipodromu'nda bu akşam yapılan yarışlar içinde gerçekleştirilen ve dünyaca ünlü jokeylerin yer aldığı turnuvada 34 puan toplayan Sözen bireysel kategoride birinci olurken, Ahmet Çelik, Akın Sözen, Fuat Çakar, Halis Karataş ve Selim Kaya'dan oluşan ''Türk Takımı'' 115 puanla takım halinde birincilik elde etti. Toplam 4 koşu üzerinden yapılan turnuvada, John Patrick Murtagh, Colm Patrick O’Donoghue, Eduardo Pedroza, Olivier Peslier ve Neil Callan'dan oluşan misafir takım 69 puan toplayabildi. Akın Sözen, kazandığı bu birincilikle 4 bin avro para ödülünün sahibi olurken, ikinci Ahmet Çelik 2 bin, üçüncü olan Halis Karataş ise bin avro kazandı. Ayrıca birinci olan takımın jokeylerinin her birine 800'er avro olmak üzere toplam 4 bin avro verildi. Turnuvada toplam 11 bin avro para ödülü dağıtıldı.