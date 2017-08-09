Jokey Ediz Arslan'ın cesedi bulundu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde denize giren 24 yaşındaki jokey Ediz Arslan dalgalar arasında kayboldu. Sabah saatlerinde Arslan'ın cesedine ulaşıldı.

Arslan ve arkadaşları saat 19.00 sıralarında denize girdi. Boyu 2 metreye ulaşan dalgalara kapılan Ediz Arslan, gözden kayboldu. Arslan'ın dalgalarla açığa sürüklenip gözden kaybolduğunu gören arkadaşları durumu jandarma ve kurtarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler ve balık adamlar hava kararıncaya kadar arama çalışmalarına devam etti. Havanın kararması üzerine arama çalışmalarına ara veren ekipler, sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başladı ve Ediz Arslan'ın cesedine ulaşıldı.

Ediz Arslan, geçtiğimiz ay aprantilikten joıkeyliğe terfi etmişti. Arslan'ın 102 koşuda birinciliğ bulunuyordu.