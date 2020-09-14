"Joker'in devam filmleri için Joaquin Phoenix'e 50 milyon dolar teklif edildi"

Joker filmiyle bu yıl En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülünü kazanan aktör Joaquin Phoenix'e devam filmi için 50 milyon dolar teklif edildiği iddia edildi.

The Mirror'ın aktardığı habere göre, yapımcılar 2019 yapımı Joker'in devam filmleri için Phoenix'le görüşmelere başladı. Phoenix'e 50 milyon dolar teklif edildiği iddia edildi.

Phoenix'in Arthur Fleck/Joker rolünü oynamaya devam etmeyi kabul etmesi durumunda aktörün 4 yıl daha yapımla beraber çalışacağı belirtildi. Yönetmen Todd Phillips ve yapımcı Bradley Cooper'ın da projeyi onayladığı belirtildi.

Warner Bros'un ikinci filmin 2022'de gösterime girmesini, üçüncü içinse 2024'ü düşündüğü öğrenildi.