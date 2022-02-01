"Joker'in devam filmi 2023'te çekilecek"

Joaquin Phoenix'in başrolünü oynadığı Joker filminin devam filminin çekimlerine 2023 tarihinde başlanacağı öne sürüldü.

Todd Phillips'in yönettiği, dünya çapında gişede 1 milyar dolardan fazla hasılat yapan ve En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Orijinal Müzik dallarında iki Akademi Ödülü kazanan Joker'in devam filminin hazırlıklarına başlandığı iddia edildi.

NTV'de yer alan habere göre, Joker'in devam filmi hakkında bilgisi olan bir kaynağın iddiasına göre, Warner Bros. resmi olarak yeni senaryonun ilk taslağını aldı.