Johnson&Johnson kanserojen mi?

Sağlık ürünleri konusunda ABD merkezli dünyaca ünlü Johnson&Johnson'ın bebek şampuanları Çin'deki büyük marketlerin raflarından indiriliyor.Amerika'da Campaign for Safe Cosmetics laboratuvarında yapılan testlerde Johnson&Johnson markalı bebek şampuanlarında kansere sebep olan maddeler bulunduğu belirtiliyor. Yapılan testlerde kansere sebep olan zararlı kimyasallar bulunması iddialarının ardından Çin Shanghai merkezli Nonggongshan Supermarkets Corp, pazartesi gününden itibaren raflarından Johnson&Johnson ürünlerini kaldırdığını açıkladı. Çin'in doğusunda 3 bin 500 market zincirine sahip Nonggongshang'ın kalite kontrol departmanı müdürü Gan Pingzhong, "Müşterilerimize karşı sorumlu olmalıyız. Raflarımızdan söz konusu ürünleri kaldırdık. Bu ürünleri, sağlıklı oldukları ispatlanana kadar da satışını yapmayacağız.'' dedi.Johnson & Johnson'ın çocuk banyo ürünlerinde kanserojen karışım bulunduğunun ABD'deki bağımsız kurum olan Campaign for Safe Cosmetics tarafından tespit edilmesinin ardından Çin'deki internet sitelerinde halk bu konuyu tartışmaya başladı. Campaign for Safe Cosmetics, 22 şirketin 48 ürününde 1,4 dioksin ve 28 üründe de formaldehit testi yapmıştı. Bu ürünlerden 17'sinde hem 1,4 dioksin hem de formaldehit bulunduğu tespit edilmişti.ABD endüstri kurumlarından The Personal Care Product Council ise bebek şampuanlarındaki buluntu seviyesinin "az miktar'' ya da "çok düşük'', güvenlik sınırının da altında olduğunu bildirdi. Ancak tüm bunlara rağmen Çin'de aileler, bebek şampuanı, losyon, cilt kremi ve cilt bezi ürünleri konusunda endişeli.Ülkenin güneybatısındaki Chengdu şehrinde bir anne, Johnson&Johnson'ın uyku öncesi kullanılan yağ ürününü kullandıktan sonra 1 yaşındaki bebeğinin cildinde kızarıklık ve leke oluştuğunu ileri sürdü. Firma ise bu durumun bir alerjiye benzediğini ve farklı vücut yapısının sonucu olabileceğini, kalite problemi olmadığını açıkladı. ABD'li şirket, bu çocuğun medikal masrafları için 637,81 yuan (93,4 dolar) para ödedi.Çinli internet sitelerinden "ifeng'' de yapılan ankete göre 10 bin ailenin yüzde 40'ı ilgili firmanın bebek ürünlerini kullanıyor. Bunların yüzde 69,4'ü söz konusu ürünleri almayacağını söylerken, yüzde 65,5'i de bu ürünlerin zararlı kimyasallar içerdiğine inandığı belirtildi. Çin'deki medya kuruluşlarının haberlerinden sonra Çin Kalite Kontrol Kurumu'nun adı geçen ürünlerle ilgili araştırma başlattığı bildirildi.Dioksan toksik nefroza sebep olabilen kimyasal madde olarak biliniyor. Zehirlenme durumlarında böbrek kalsiyum oksalat kristalleri oluşuyor. Hayvanlarda kansere sebep olan Formaldehit ve 1,4 dioksan, ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından insanlarda muhtemel kansere sebep olan maddeler listesinde bulunuyor. Formaldehit ayrıca bazı çocukların derilerinde kızarıklık ve lekelenmelere sebep oluyor. ABD'de formaldehit ve 1,4 dioksinin limitini düzenlemeye ilişkin bir standart bulunmuyor. Formaldehitin Japonya ve İsveç'te bebek ürünlerinde kullanılması yasak. 1,4 dioksin de Avrupa Birliği'nde yasak.Bebek temizlik ürünlerinin ünlü markası Johnson&Johnson, Güvenli Kozmetik Raporu Kampanyası'nın (Campaign for Safe Cosmetics) ürünlerinin güvenilirliğini yanlış nitelendirdiğini öne sürdü. Amerika'da Campaign for Safe Cosmetics laboratuvarında yapılan testlerde Johnson&Johnson markalı bebek şampuanlarında formaldehit kimyasalı ve 1,4 dioksan bulunduğu ve bu maddelerin kansere sebep olduğu belirtiliyordu.Gazetemize açıklama yapan Johnson&Johnson şirketi, "Güvenli Kozmetik Raporu Kampanyası tarafından eser miktarda saptanan bileşikler, ürünlerimizi bebekler için daha yumuşak ve bakteri ürememesi açısından güvenilir yapan işlemlerin sonucu olarak ortaya çıkmış olabilir." dedi. Firma, FDA ve dünya çapındaki diğer ülkelerin eser miktarlardaki bu seviyeleri güvenli olarak değerlendirdiğini ve ürünlerin satıldıkları tüm ülkelerde yasal düzenleme gereklerini karşıladığını ifade etti.Güvenli Kozmetik Raporu Kampanyası'nın ürünlerinin güvenilirliğini yanlış nitelendirdiğini, ürün bileşenlerinin güvenilirliğini değerlendiren bilim adamları ile hükümet birimlerinin fikir birliğini etkileyerek gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğunu öne süren Johnson&Johnson, raporun anne-babaları gereksiz yere endişelendirdiğini iddia etti.Ürünlerin bozulmasını önleyicidir. Sıva, duvar kâğıdı, tekstil, boya, mobilya, vücut bakım ürünü, deterjan, et, balık, sucuk, yağ ve aşılarda kullanılır. Aroma ve emülgatör türü bütün katkı maddelerine bozulmayı önleyici olarak katılır. 40 yıldır böylesine geniş bir alanda kullanılan formaldehit, kuvvetli mutajen ve alerjenler arasında yer alır ve ödem, kronik rinit, bronşiyal astım, alerjik gastrit, kolit ve aşırı duyarlılığa neden olabilir. Aşırı duyarlılık bir sonraki formaldehit etkileşiminde daha şiddetli bir reaksiyon verebilir. Formaldehit, mide özsuyu ile reaksiyona girdiğinde kanserojen bir madde oluşturur. Burun kanseri, akciğer kanseri, beyin kanseri ve lösemiye yol açabilir.