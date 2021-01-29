Johnson & Johnson, Koronavirüs aşısının küresel çapta yüzde 66 etkili olduğunu duyurdu

ABD'li sağlık ürünleri şirketi Johnson & Johnson, geliştirdiği Covid-19 aşısıyla ilgili açıklama yaptı. Aşının ABD'de yüzde 72, küresel çapta yüzde 66 oranında etkili olduğu belirtildi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, Johnson & Johnson (J&J), Covid-19'u önlemeye yönelik tek doz aşısının, ABD'deki klinik deneylerde yüzde 72 etkililik oranına ulaştığını duyurdu. Ancak açıklamada üç kıtada ve birden fazla mutasyon geçirmiş varyantta yürütülen daha geniş çaplı deneylerde küresel olarak yüzde 66 gibi daha düşük bir etkililik oranı gözlemlendiğini belirtti.

Klinik deneylere yaklaşık 44 bin gönüllü katıldı.

J&J aşısının orta ve şiddetli Covid-19'a karşı koruma seviyesi, yeni Koronavirüs'ün bir varyantının dolaşımda olduğu Güney Afrika'da yüzde 57'de kaldı.