Johnson&Johnson'ın tek dozluk Koronavirüs aşısı Avrupa Birliği'nde kullanılmaya başlıyor
23 Nisan 2021 08:35
Avrupa Birliği ülkeleri, Koronavirüs'e karşı tek doz olarak kullanılan Johnson&Johnson aşısını uygulamaya başlıyor. AB'nin ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) onay alan aşı, bazı ülkelerde yaş kısıtlamasıyla uygulanacak.
The Guardian'da yer alan habere göre, EMA'nın Johnson&Johnson aşısının kan pıhtılaşması vakalarıyla bağlantısı olabileceğini ancak faydaların riskleri geçtiğini duyurmasının ardından İspanya'da aşılama 70-79 yaş arasında başladı.
EMA, AstraZeneca aşısına çok benzeyen kan pıhtılaşması vakalarının az sayıda olduğunu, "nadir görülen bir yan etki" olacağını söyledi. EMA, aşının nasıl kullanılacağını ülkelere bıraktı.
Hollanda aşıyı gelecek hafta kullanıma sokacağını söylerken, Almanya Sağlık Bakanlığı da "en kısa zamanda" açıklamasını yaptı. 200 bin doz alan Fransa ise bu hafta sonu aşılamaya başlayacak.