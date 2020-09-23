Johnson&Johnson'ın geliştirdiği Covid-19 aşı adayının 3.faz denemelerine bugün başlanıyor

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Johnson&Johnson'ın geliştirdiği Covid-19 aşı adayının 3.faz denemelerine bugün başlanacağı bildirildi.

Tek dozluk aşının üçüncü faz denemeleri ABD ve çeşitli ülkelerde 215 farklı noktada gerçekleştirilecek. Denemelere toplamda yaklaşık 60 bin yetişkin katılacak.

Johnson&Johnson, denemelere bugün yapılan aşılarla başlanacağını ifade etti.

Bu vesileyle Johnson&Johnson, ABD'de geniş çapta klinik denemelere başlayan dördüncü şirket olacak. Moderna, Pfizer/BioNTech ve AstraZeneca geçen aylarda geniş kitleli testlere başlamıştı.

Denemelerin ABD'nin yanı sıra Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika ve Güney Afrika'da da yapılacağını belirten Johnson&Johnson, aşı hakkında bu şekilde daha kapsamlı sonuçlara ulaşılabileceğini ifade etti.

Diğer aşılar çift doz yapılırken, Johnson&Johnson'ın aşısı tek doz olarak olarak incelenecek.