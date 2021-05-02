Johnson & Johnson aşısını yaptıranlarda görülen bazı yan etkilerin sebebi 'anksiyete' olarak açıklandı

ABD'de Johnson & Johnson'ın geliştirdiği Covid-19 aşısını yaptıran kişilerde görülen yan etkilerin nedeninin 'anksiyete' olduğu açıklandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Centers for Disease Control and Prevention - CDC), 7-9 Nisan arasında söz konusu yerlerde aşı vurulan 8 bin 624 kişinin 64'ünde anksiyeteyle ilişkili reaksiyon tespit edildiğini bildirdi.

Mide bulantısı, bayılma, düşük tansiyon

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; 30 Nisan'da yayımlanan raporda bu kişilerin yüzde 56'sının baş dönmesi, yüzde 31'ininse aşırı terlemeden mustarip olduğu belirtildi. Bu semptomları yüzde 27'yle bayılma, yüzde 25'le mide bulantısı ve yüzde 16'yla düşük tansiyon takip etti.

CDC, yüzde 61'i kadınlardan oluşan bu kişilerde medyan yaşın 36 çıktığını kaydetti.

CDC raporunda tek dozluk Johnson & Johnson aşısının, aşı konusunda gergin kişileri cezbettiğine ve bu kişilerin stresle ilişkili yan etkiler göstermesinin daha yüksek ihtimal olduğuna dikkat çekildi. Pandeminin yarattığı stresin ve aşı olan bir kişinin hastalandığını görmenin ya da medyada okumanın da anksiyeteyle ilişkili reaksiyona neden olabileceği vurgulandı.