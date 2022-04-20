Johnson, Covid kurallarını ihlal cezasından sonra ilk kez milletvekillerine seslendi; İşçi Partisi lideri "utanması olmayan adam" dedi

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Covid kurallarını ihlal eden partilere katıldığı için para cezası aldıktan sonra ilk defa milletvekillerine açıklama yaptı. Johnson, katıldığı etkinliklerin Covid kurallarını ihlal olduğunun farkında olmadığını savunurken İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Başbakan Johnnson’ı “utancı olmayan bir adam” olarak niteledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, 2020’de Britanya’da Covid-19 nedeniyle tam kapanma uygulanırken Downing Sokağı'nda düzenlene partilere katıldığı tespit edilen gruptaki Britanya Başbakanı Johnson da para cezası aldı. Parlamentosuda milletvekillerine ceza sonrası ilk kez konuşan Johnson, kuralları istemsizce ihlal ettiğini söyledi. Kayıtsız şartsız özür dilediğini belirten Johnson, yaşananların Britanya halkının önceliklerini karşılamak konusunda daha büyük bir nedeni olduğunu hissettiğini belirtti.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Johnson hakkında “utancı olmayan bir adam” ifadesini kullandı ve dürüst olmamakla suçladı. Starmer, Johnson’ın Britanya halkının fedakârlığına saygı duymadığını belirtti.

Üst düzey Muhafazakâr Partili Mark Harper de Johnson’ın özrünün ardından “Artık içinde bulunduğu büyük ofise değen biri olduğunu düşünmüyorum” dedi.