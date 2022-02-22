Johnson: Britanya, beş Rus bankasına yaptırım uygulayacak

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Britanya Başbakanı Boris Johnson, Britanya'nın beş Rusya bankası ve üç kişiye yaptırım uygulayacağını açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Johnson Avam Kamarası'nda Ukrayna krizine ilişkin konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanıması üzerine yaptırım kararlarını açıklayan Johnson, ilk paket kapsamında beş Rus bankası ve üç kişiye yaptırım uygulanacağını söyledi.

Johnson'ın açıklamalarına göre, Britanya'nın yaptırım uygulayacağı bankalar arasında Rusya merkezli Karadeniz Kalkınma ve Yeniden İnşa Bankası, Is Bank, Bank Rossiya, Joint Stock Company Genbank ve Promsvyazbank'ın varlıklarını dondurdu. İş insanları, Gennady Timchenko, Boris Rotenberg ve Igor Rotenberg'e seyahat yasağı getirildi.

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