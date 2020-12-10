Johns Hopkins Üniversitesi, kurucusunun hayatını araştırıyor: Hopkins'in de köle sahibi olduğu ortaya çıktı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında öne çıkan çalışmalarıyla bilinen Johns Hopkins Üniversitesi, okulun kurucusu Johns Hopkins'in bu günlere kadar bilindiği gibi kölelik karşıtı olmadığını; köle sahibi bir geçmişi olduğunu ortaya çıkardı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Johns Hopkins Üniversitesi okulun tarihine dair yapılan araştırmalarda okulun kurucusu Johns Hopkins'in geçmişine dair yeni bilgiler tespit etti. Yapılan tarih taramaları, bu zamana kadar kölelik karşıtı olarak bilinen Johns Hopkins'in 1840 ve 1850 yıllarında evinde köleler çalıştırdığını gösterdi.

Okuldan yapılan açıklamada, "Hükûmet sayım kayıtlarına bakıldığında Hopkins'in evinde 1840 yılında bir kayıtlı köle olduğu, 1850'de de dört kayıtlı köle olduğu görüldü" ifadeleri yer aldı. Hopkins'in yaşadığı Maryland'de kölelik 1864 yılına kadar kaldırılmamıştı.

Okul yetkilileri, üniversitenin kurucusu Hopkins'in tam biyografisinin bulunmadığını, araştırmaların devam edeceğini söyledi. Okul, bulguları paylaşma nedenlerini şu sözlerle açıkladı: "Kurumlarımızın, şehrimizin, ülkemizin ırkçılık tarihine dair daha derin bir anlayış oluşturmak için"