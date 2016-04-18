Johnny Depp'in eşi Amber Heard 'köpek kaçakçılığı' suçunu kabul etti

Ünlü aktör Johnny Depp'in eşi Amber Heard hakkında Avustralya'da yöneltilen köpek kaçakçılığı suçlaması, Heard'ın suçu kabul etmesi üzerine düşürüldü.

29 yaşındaki Heard, Avustralya'ya girişinde gümrük kontrolleri esnasında Pistol ve Boo adlı iki Yorkshire Terrier cinsi köpeği hakkında yalan beyanda bulunduğunu kabul etti.

Avustralya'nın Queensland kentindeki mahkemeyse, ülkeye yasa dışı yollardan canlı hayvan sokma suçlamasını düşürdü.

Avustralya yasalarına göre bu suçun cezası 10 yıla kadar hapis ya da 195 bin ABD Doları para cezası olabiliyor.

Avustralya ülkenin hassas eko sistemini koruyabilmek için son derece katı canlı hayvan ithalatı kanunları uyguluyor.

Farklı kıtalardan gelen virüslerin yerel hayvanlara bulaşmasını engellemek için ülkeye giren birçok hayvanın en az 10 gün karantinada kalması gerekiyor.

Tarım Bakanı: Köpekler defolup gidebilir

Amber Heard, Mayıs 2015'te özel uçağıyla Avustralya'da film çekimlerine devam eden kocası Johnny Depp'i ziyarete gelmişti.

Heard'ın iki köpeği Pistol ve Boo, sokakta görüntülendikten sonra Avustralyalı yetkililer, soruşturma başlatmışlardı.

Ülkenin Tarım Bakanı Barnaby Joyce ise, her iki köpek için de "Geldikleri Amerika'ya defolup gidebilirler" demişti.

Şu anda Başbakan yardımcılığı görevini yürüten Joyce, köpekleri uyutmakla tehdit etmiş ve "Dünyanın en seksi erkeği dahi ülkemizin karantina yasalarına saygı göstermek zorunda" demişti.

Kısa bir süre sonra iki köpeğiyle birlikte ülkeden ayrılan Amber Heard da tepkiler üzerine bir daha Avustralya'ya ayak basmayacağını söylemişti.