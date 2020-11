Johnny Depp yeni filminde savaş fotoğrafçısı Eugene Smith'i canlandıracak

Makas Eller (Edward Scissorhands), Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean) serisi, Charlie’nin Çikolata Fabrikası (Charlie and the Chocolate Factory) gibi yapımlarla farklı kostümlerle hayranlarının karşısına çıkan Hollywood yıldızı Johnny Depp, yeni filmi Minamata’da cıva zehirlenmesinin etkilerini belgelemek için 1970’lı yıllarda Japonya’ya giden savaş fotoğrafçısı Eugene Smith’i canlandıracak.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, ünlü fotoğrafçı Eugene Smith'in hayatının bir kesitini konu alacak filmin prömiyeri, Şubat’ta Berlin Uluslararası Film Festivali’nde yapılsa da Koronavirüs pandemisinin neden olduğu belirsizlik yüzünden vizyona hâlâ giremedi. Filmde Depp’in yanı sıra Bill Nighy, Hiroyuki Sanada, Lily Robinson gibi isimler de yer alıyor.

Depp kısa süre önce eski eşinin kendisine yönelttiği şiddet iddialarıyla gündeme gelmişti. Heard’ün iddialarını yalanlayan Depp’in kariyerinin bu davadan etkilenebileceği düşünülüyor. Daha önce bu nedenle Depp’in Karayip Korsanları’nın yeni filmlerinde yer almayabileceği belirtilmişti