Johnny Depp ve Amber Heard mahkemede: Kıskançlık nedeniyle filmlerdeki seks sahnelerinin detayları Depp'ten gizleniyordu

Oyuncu Johnny Depp'in boşandığı eşi Amber Heard'e karşı kıskanç hisleri olduğunu ve evlilikleri boyunca seks sahnelerinde oynamasından rahatsızlık duyduğu ortaya çıktı. Heard'ün oynayacağı filmlerdeki seks sahneleri detaylarının Depp'ten gizlendiği belirtildi.

Johnny Depp'in kendisi hakkında oyuncu Amber Heard'le boşanmasının ardından 'eşini döven' ifadelerine yer veren Britanya'nın tabloid gazetesi The Sun'a açtığı iftira davası sürüyor. 3 hafta sürecek davada Depp ve Heard, evliliklerinde şiddet olup olmadığına ilişkin kanıtlarını sunuyor.

Heard için çalışan avukatlar 2 yıllık evliliğin son aylarında Depp'in kıskançlık derecesinin eşinin kırmızı halıda giydiği kıyafetlere ve oynadığı filmlerdeki seks sahnelerine karışacak noktaya geldiğini ortaya çıkardı. Heard'ün oynadığı filmlerdeki seks sahnelerinin detaylarını vereceği tepkiden endişe duyduğu için Depp'le paylaşmadığı belirtildi.

57 yaşındaki Depp ise seks sahnelerine karışmadığını yalnızca kendisine sorulunca 'profesyonel tavsiye verdiğini' savundu. Depp, Heard'ün oyunculukta ilerlemek istediğini, yalnızca fiziğiyle gündeme gelmek istemediğini bu nedenle kendisinden tavsiye istediğini iddia etti.

Depp, Heard'ün kariyerine ve görüntüsüne yönelik yorumlarının 'onu kontrol etmek değil, hedeflerine ulaştırmak için' olduğunu iddia etti.

Davalı konumunda olan The Sun gazetesi, Heard'ün Depp'ten şiddet gördüğüne dair 14 örnek olay olduğunu savunuyor. Depp iddiaları reddediyor.