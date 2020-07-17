Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki şiddet davasına eski sevgililer de katıldı: İnanması güç

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Oyuncu Johnny Depp'in eski eşi oyuncu Amber Heard'e evlilikleri sırasında şiddet uyguladığı iddialarına yer veren tabloid gazete The Sun'a açtığı iftira davasında Depp'in iki eski sevgilisi tanıklık yapıt. Depp'in eskiden birlikte olduğu Winona Ryder ve Vanessa Paradis, şiddet iddialarına 'inanması güç' dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Depp'in Heard'e şiddet uyguladığı iddialarının ardından kendisi hakkında 'eşini döven' ifadelerini kullanan The Sun'a açtığı iftira davası Londra'da görülmeye devam ediyor. Yüksek Mahkeme'de görülen duruşmaya Depp'in eski sevgilileri Winona Ryder ve Vanessa Paradis kendi tanıklık ifadelerini gönderdi.

Winona Ryder, ifadesinde şu ifadelere yer verdi: "Onun 'inanılmaz şiddet dolu bir insan olduğu' tanıdığım ve sevdiğim Johnny'den en uzak şey. Bu suçlamaları kafamda oturtamıyorum. O bana asla ama asla şiddet uygulamadı. Bana karşı hiçbir zaman saldırgan olmadı, benim tanıdığım kimseye karşı da olmadı. Kimseye yalancı demek istemiyorum ama Johnny ile benim tecrübeme göre onun bu suçlamaları yaptığına inanması güç."

Depp ile 14 yıl birlikte olan ve 2 çocuklarının annesi olan Vanessa Paradis ise ifadesinde şunları aktardı: "Yıllar boyunca Johnny'i kibar, düşünceli, cömert ve şiddetten uzak bir insan olarak tanıdım. Film setlerinde ekipler ona bayılırdı çünkü çok alçak gönüllü ve saygılıydı. Bu iddiaların ona ve kariyerine zarar verdiğini düşünüyorum."

Depp'in eski sevgililerinden önce ifade veren eski koruması Sean Bett, oyuncunun Amber Heard'e şiddet uyguladığına şahit olmadığını ancak Heard'ün Depp'e şişe fırlattığı ve sarhoş olduğunda saldırgan davrandığını gördüğünü iddia etti.

İftira davası neden başladı?

Johnny Depp ve Amber Heard 2016 yılında şiddet iddialarının ardından boşanmıştı. The Sun gazetesinde yer alan bir haberde Depp hakkında 'eşini döven' ifadeleri yer almıştı.

Depp, The Sun'ın yayıncı kuruluşu News Group Newspapers ve yazı işleri müdürü Dan Wooton'a kendisi hakkında 'eşini döven' iddialarına yer veren haber nedeniyle iftira davası açtı.

Depp bütün şiddet iddialarını reddederken Heard, ilişkileri boyunca en az 14 kez şiddete uğradığına dair suçlamalarda bulunuyor.