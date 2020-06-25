Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki davada yeni iddia: Evliyken Elon Musk'la mesajlaştı

Johnny Depp ve Amber Heard arasında boşandıktan sonra başlayan dava sürecine yeni iddialar eklendi. Depp'in avukatları Heard ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın evliyken bir ilişkiye başladığını iddia etti. Musk ve Heard arasında evliyken yapılan mesajlaşmalar olduğu öne sürüldü.

The Mirror'da yer alan habere göre, Johnny Depp'in avukatları eski eşi Heard'ün kendisiyle evliyken Elon Musk ile mesajlaştığını iddia etti.

Elon Musk, ilişkilerinin boşandıktan sonra başladığını söylese de Depp'in avukatlarının iddiaları mesaklaşmaların 22 Mayıs 2016'da başladığını, Heard'ün ayrılma planlarını açıkladığını ve Musk'ın ona Depp'in şiddet eğilimi nedeniyle koruma servisi önerdiğini belirtiyor.

Amber Heard, Johnny Depp'in kendisine şiddet uyguladığını belirterek boşanma davası açmış, Depp ise Heard'e kendisine karşı karalama kampanyası başlattığı için dava açmıştı. Depp'in açtığı dava dosyasına geçen hafta da Heard, Musk ve model Cara Delevingne'in üçlü ilişki yaşadığı iddiası girmişti. Musk, üçlü ilişki iddialarını yalanlamış, Heard'le ilişkisinin boşanma sonrası başladığını söylemişti.