Johnny Depp ve Amber Heard arasında şiddet davası sürüyor: Depp'in baygın fotoğrafı delil olarak sunuldu

Hollywood yıldızları Johnny Depp ve Amber Heard arasında devam eden dava sürecinde yeni bir fotoğraf paylaşıldı. Londra'daki duruşmada, Heard'ün ilişkide "şiddet uygulayan taraf" olduğu iddia edilirken, Heard'ün Depp'in "aciz halinin" fotoğraflarını çektiği belirtildi.

The Sun'da yer alan habere göre, Depp'in kendisi hakkında boşanma haberleri sırasında 'eşini döven' ifadelerini kullanan The Sun'a açtığı iftira davası sürüyor. Depp, Heard'e şiddet uygulamadığını savunurken The Sun'ın avukatları Depp'in ilişki boyunca Heard'e şiddet uyguladığı en az 10 olay olduğunu savunuyor.

Depp'in avukatları, Heard’ün evlilik sırasında “asıl şiddet uygulayan taraf” olduğunu iddia etti. 34 yaşındaki Heard’ün ilişkileri sırasında Depp’in baygın bir hâlinin fotoğrafını çektiği ortaya çıktı.

Depp’in bir kanepede baygınken çekilmiş bir fotoğrafı mahkemede delil olarak sunulurken, “Depp’in üzerine bir kova dondurma dökülmüş vaziyette uyurken, Amber Heard sadece ünlü oyuncunun ne kadar aciz olduğunu göstermek için fotoğraf çekti. Bu bizimle paylaştığı tek fotoğraf, başkaları da olabilir” denildi. Mahkemede, Heard’ün Depp’e, “Şu haline bak, neye döndün. Ne kadar acınası haldesin” dediği belirtildi.