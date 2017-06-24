Johnny Depp, Trump'tan özür diledi

Johhny Depp, ABD Başkanı Donald Trump'tan daha önce yaptığı bir şaka nedeniyle özür diledi. Depp, katıldığı bir etkinlikte, Trump'ı kastederek, "En son ne zaman bir oyuncu tarafından bir devlet başkanına suikast düzenlenmişti?" diye sormuştu.

54 yaşındaki ünlü aktör açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Trump'la ilgili yaptığım zevksiz şakadan dolayı özür dilerim. İstediğim gibi olmadı, ben kötü bir şey söylemek istememiştim. Yalnızca eğlendirmeye çalışıyordum, kimseyi incitmek istemedim."

​Beyaz Saray yaptığı açıklamada Johnny Depp'in suikast göndermesinin 'üzücü' olduğunu belirtmişti.